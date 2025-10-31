Endgültige Demütigung: Das einzige Privileg, das Andrew noch behält

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal in Verruf geratene britische Prinz Andrew (65) ist bald seinen Prinzentitel los. Zudem soll er aus dem Luxus-Anwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen. Das teilte der Buckingham Palace mit. König Charles III. (76) habe "ein formelles Verfahren eingeleitet", um Prinz Andrew seine Titel und Ehrenrechte zu entziehen, heißt es in dem Statement des Palastes. Andrew, der zuvor auch schon seinen Titel Duke of York abgelegt hatte, werde nun als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. Prinz Andrew braucht bald ein neues Heim Mehrere Medien wie die BBC und die Nachrichtenagentur PA berichten, dass Andrew keine Einwände gegen die Entscheidung des Königs gehabt haben soll. Auch sein Pachtvertrag für die Royal Lodge ist den Angaben nach bald Geschichte, Andrew werde in eine andere private Unterkunft ziehen. Medienberichten zufolge wird er künftig in einem Haus auf dem privaten Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk wohnen. Die Kosten dafür trägt demnach der König. All dies werde als notwendig erachtet, "ungeachtet der Tatsache, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet", heißt es in der Erklärung weiter. Die britische Presse spricht von einer endgültigen Demütigung des in Ungnade gefallenen Royals. Es heißt, dass Prinz William und Prinzessin Kate maßgeblich zum Fall des ehemaligen Herzogs von York beigetragen haben. Dazu mehr:

Mit den jüngsten Entscheidungen wäre Andrew so gut wie alle Privilegien los, die er bisher noch genießen durfte. Es gibt jedoch eine prestigeträchtige Position, die er noch immer innehat, obwohl es ihm nicht gestattet sein wird, sie auszuüben. Der Buckingham Palace hat bestätigt, dass Andrew zwar nie im Auftrag von König Charles III. handeln wird, aber seinen Posten als Staatsrat behält. Der Grund dafür ist, dass sich an den Richtlinien zur Vertretung des Monarchen nichts geändert hat. Ein Privileg darf Andrew behalten Wie express.co.uk erklärt, wird diese Rolle traditionell vom Ehepartner des Monarchen und den ersten vier Mitgliedern der königlichen Familie über 21 Jahren in der Thronfolge bekleidet. Diese Personen können somit im Notfall die Befugnisse des Monarchen ausüben.