Pendler und Partylöwe Carl Gustaf wird 80: "König zu werden, war kein Traum von ihm"

Wenn der schwarze Volvo vor dem Stockholmer Schloss vorfährt, kann es gut sein, dass der König selbst am Steuer sitzt. Carl XVI. Gustaf, so suggeriert es der schwedische Dokumentarfilm "Der König und ich" von 2023, ist Pendler. Mit Königin Silvia auf dem Beifahrersitz fährt er von seinem Zuhause Drottningholm aus eine gute halbe Stunde zu seinem Arbeitsplatz in der Stadt - inzwischen seit über 50 Jahren. So lange saß noch kein Monarch vor ihm auf dem schwedischen Thron.

Sein Leben lässt sich ziemlich gut in dem Satz zusammenfassen, den die Journalistin und Filmproduzentin Karin af Klintberg in der ersten Szene von "Der König und ich" sagt: "Es stürmt um ihn herum, aber er landet auf den Füßen."

Carl XVI. Gustaf hatte es mitunter nicht leicht - in seinem jungen Leben, und auch nicht mit seinem Volk.

Plötzlich König statt Landwirt

Seinen Vater verliert der junge Prinz schon als Baby bei einem Flugzeugabsturz. Als sein Großvater stirbt und er den Thron erbt, ist er 27 Jahre alt. "König zu werden, war kein Traum von ihm", sagt die Adelsexpertin Jenny Alexandersson von der schwedischen Zeitung Aftonbladet. "Er interessierte sich für Autos, Bagger und Traktoren." Einmal habe der schüchterne Junge seine Schwester Christina wütend angeschrien, dass er auf keinen Fall König werde. Ein Grund ist seine Wortblindheit. Vor vielen Menschen zu reden ist ihm als junger Mann ein Graus. "Er mochte es nicht, wenn die Leute ihn ansahen und ständig auf ihn zukamen", erzählt Alexandersson.

Zu seiner Schulzeit schämt sich Carl Gustaf, weil ihm das Lesen und Schreiben nicht so leicht fällt wie anderen. Lieber ist er draußen in der Natur - erst als Pfadfinder, dann als Jäger und Landwirt. Auf dem Traktor fühlt sich der König wohl. Hätte er die Wahl gehabt, wäre er gerne Bauer geworden, sagt er einmal in einem Interview.