Partner haben Krebs: Wie sich die Beziehung von William und Camilla verändert

Großbritannien unter Schock: Die beliebte britische Prinzessin Kate hat am Freitag in einer Videobotschaft ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht, nachdem in den vergangenen Wochen vielfach über ihren Gesundheitszustand spekuliert worden war. Die Krebserkrankung sei nach ihrer Bauch-Operation Mitte Jänner entdeckt worden, sagte die Prinzessin von Wales. Sie unterziehe sich nun einer Chemotherapie.

Es gehe ihr aber "gut" und sie fühle sich "von Tag zu Tag kräftiger", sagte sie. Die Ärzte hätten ihr geraten, sich einer "vorbeugenden Chemotherapie" zu unterziehen "und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung". An welcher Art Krebs sie genau leidet, sagte sie nicht.

Für Königin Camilla bedeuten die Krankheitsfälle im Palast nicht zuletzt mehr Arbeit. Mit dem gestiegenen Verantwortung komme sie aber gut zurecht, berichten Palastinsider, "Obwohl sie nicht damit gerechnet hat, dass sie einmal an der Spitze der Familie stehen würde, ist die Queen absolut bereit, alles zu tun, was für die Institution getan werden muss", zitiert die Sunday Times eine royale Quelle. "Sie hat Energiereserven gefunden, von denen selbst sie nicht dachte, dass sie sie hat, und die Wertschätzung, die ihr im Palast entgegengebracht wird, ist gestiegen, seit sie sich so ins Zeug gelegt hat."

Auch Prinz William nimmt trotz der aktuellen psychischen Belastung mehr Termine wahr. Sein Vater König Charles wird ebenfalls gerade gegen Krebs behandelt. Die britische Adelsexpertin Jennie Bond glaubt, William und Camilla haben durch die Bewältigung der Diagnosen ihrer Partner und in der Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit eine spezielle Verbundenheit entwickelt. "Die jüngsten Ereignisse haben William und Camilla viel näher zusammengebracht. Sie kümmern sich beide um die Krone, während sich der König und die Prinzessin erholen. Ihre Teams arbeiten enger zusammen, um die Terminkalender zu koordinieren und die geplanten Verpflichtungen abzudecken. Camilla und William stehen sicherlich in einem viel engeren regelmäßigen Kontakt", so Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin.

Auch privat sollen sie sich eine emotionale Stütze sein. "Beide werden sich wegen dieser unerwarteten gesundheitlichen Probleme große Sorgen gemacht haben, und ich kann mir vorstellen, dass sie ihre Sorgen miteinander teilen", so Bond weiter. Die Beziehung zwischen William und Camilla habe sich aber erst entwickeln müssen. "Als Jugendlicher brauchte William seine Zeit, um Camilla als 'die andere Frau' im Leben seines Vaters zu akzeptieren. Seine Gefühle ihr gegenüber waren kompliziert, da er miterlebt hatte, wie unglücklich seine Mutter in der Ehe war. Aber die Reife brachte die Erkenntnis mit sich, dass Camilla seinen Vater sehr glücklich macht. Und William weiß jetzt, dass sie die Liebe seines Lebens ist."

Prinzessin Catherine - allgemein nur Kate genannt - war am 9. Jänner 42 Jahre alt geworden. Mit William, dem älteren Sohn von König Charles III., hat sie drei Kinder: den zehnjährigen George, die achtjährige Charlotte und den fünfjährigen Louis. Den letzten öffentlichen Termin vor ihrer Erkrankung hatte sie am 25. Dezember wahrgenommen.