Palast-Butler: Warum Prinz William Beatrice wohl nie zum Vollzeit-Royal befördert

Die britische Prinzessin Beatrice dürfte einem früheren Palast-Insider zufolge wohl nie ein Vollzeit-Royal werden, obwohl sie als geschätztes Mitglied der Royal Family gilt. "König Charles und Königin Camilla stehen sowohl Beatrice als auch (ihrer Schwester) Eugenie sehr nahe. Beatrice ist in der gesamten Königsfamilie sehr beliebt und springt oft ein, um zu helfen", zitiert die Nachrichtenplattform Express.co.uk Grant Harrold, einst Butler im Palast. Beatrice, die 8. August ihren 37. Geburtstag feierte, sei da, wenn man sie braucht, obwohl sie abseits des Palast einem Beruf nachgehe. Darum wird sie innerhalb der Königsfamilie wohl auch nie befördert. "Beatrice hat ihre eigene Karriere" "Beatrice hat ihre eigene Karriere, daher glaube ich nicht, dass William sie einmal zu einem Senior-Mitglied der arbeitenden Royals machen wird", so Harrold weiter. "Sie ziehen sie heran, wenn sie Unterstützung brauchen, und sie ist dafür bekannt, dass sie sich engagiert. Aber sie hat einen Job und geht ihren eigenen Weg."

Und doch: Beatrice ist Schirmherrin zahlreicher Organisationen und hilft vor allem Menschen mit Lernproblemen, da bei ihr selbst eine Dyslexie (Lesestörung) diagnostiziert worden ist. Neunte in der Thronfolge Sie ist die ältere der beiden Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson und die Neunte in der britischen Thronfolge: Aktuell ist König Charles' ältester Sohn William Thronfolger, nach ihm kommt dessen Sohn George. An fünfter Stelle der Thronfolge steht nach Prinzessin Charlotte und Prinz Louis schließlich Prinz Harry, nach ihm kommen Sohn Archie und Tochter Lilibet - dann Prinz Andrew und nach ihm Beatrice. Obwohl Harry 2020 offiziell aus der ersten Reihe der Königsfamilie zurücktrat, um unabhängiger leben zu können, behielt er seinen Platz. Würde die gesamte Familie verunglücken, würde Harry die Krone erben.