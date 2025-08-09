Prinzessin Anne auf neuem Geburtstagsporträt zum 75er mit neuer Frisur

Die britische Prinzessin Anne zählt zu den beliebtesten und am härtesten arbeitenden Mitgliedern der Royal Family: Sie gilt als nahbar, humorvoll und schlagfertig und sie vertrat Großbritannien als passionierte Reiterin bei Olympia. Die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. wird am 15. August 75 Jahre alt. In Zeiten, in denen sich Teile der Öffentlichkeit nach jedem noch so kleinen, anrüchig anmutenden Detail aus dem Leben der Royals sehnen, macht Prinzessin Anne in erster Linie ihren Job. Auch zu ihrem Geburtstag soll es keine ausufernde Feier geben. Der Princess Royal ist es wichtig, dass die zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen, für die sie sich engagiert, im Fokus stehen.

Schon rund eine Woche vor Annes Ehrentag veröffentlichte Fotograf Chris Jackson ein neues offizielles Foto: "Es war besonderes, dieses offizielle Porträt von Ihrer Königlichen Hoheit und Sir Tim auf Windsor Castle aufzunehmen - herzlichen Glückwunsch", schrieb er auf Instagram zu dem Bild, das Mitte Juli im Rahmen des Staatsbanketts, das Annes Bruder König Charles III. auf Schloss Windsor für Ehrengast Emmanuel Macron ausrichtete, entstand. Zu sehen hier.

Damals war einigen britischen Boulevardmedien vor allem Annes Frisur einen Bericht wert. Der Grund: Zum ersten Mal "seit Jahrzehnten" habe sie "einen dramatischen Stilwechsel vollzogen", schreibt etwa das britische Hello!-Magazin. Es sei gar die erste neue Frisur seit 50 Jahren. Normalerweise trägt Anne ihre Haare bei öffentlichen Auftritten am Oberkopf voluminös und hochgesteckt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Esa Alexander Prinzessin Anne wie man sie kennt...

Beim Staatsbankett präsentierte sich Anne, die als eher praktisch veranlagt gilt, aber elegant im Abendkleid - und ungewohnt mit Chignon (Haarknoten) im Nacken. Auf dem neuen Foto von Chris Jackson sind zahlreiche Details von Annes Outfit - etwa ihr Schmuck und die Tiara - gut zu erkennen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/AARON CHOWN ...und in eleganter Abendrobe mit Tiara an der Seite ihres Mannes Sir Timothy Laurence