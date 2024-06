Neues Foto von Kate enthüllt Prinz Georges wahre Gefühle für frechen Bruder Louis

"Wir lieben Dich, Papa. Alles Gute zum Vatertag", hieß es am Sonntag auf dem offiziellen X-Account des Kensington-Palasts zu einem Foto, auf dem sich Thronfolger Prinz William und seine drei Kinder an einem Strand umarmen. Das Bild wurde demnach in diesem Jahr von Williams Ehefrau Prinzessin Kate aufgenommen.

Körperspracheexpertin Judi James glaubt, das mit "G, C & L" signierte Bild - die Nachricht stammt also von Williams Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) - zeige, dass George auf seinen kleinen Bruder achte.

George, der Beschützer "George und Louis werden schnell erwachsen und sie kommen in ein Alter, in dem sie ihre Unabhängigkeit zeigen wollen, statt als Einheit zu posieren, wie sie es in der Vergangenheit gerne gemacht haben", sagte sie der Zeitung Mirror. "Sie haben ihre Arme umeinander gelegt", so James und gerade Georges Haltung deute an, dass er "von seinem Vater" eine "beschützende Rolle im Leben seines jüngeren Bruders übernommen hat". Außerdem wirke es, dass der jüngste Prinz selbst eigenständiger werde. "Louis lässt seinen eigenen linken Arm herunterhängen, was auf einen starken Wunsch hindeutet, zu beweisen, dass er kein kleines Kind mehr ist."

Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr hatte sich Prinzessin Kate am Wochenende wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Mit strahlendem Lächeln, im weißen Kostüm mit schwarz-weißer Schleife und passendem Hut, erschien die 42-Jährige, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, am Samstag zur Parade "Trooping the Colour". Der traditionelle Aufmarsch zahlreicher Soldaten in Gardeuniformen und Bärenfellmützen ist die offizielle Geburtstagsparade für König Charles III., Kates Schwiegervater. Prinz Louis, der für seine Grimassen bekannt ist, zeigte sich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts guter Laune und tanzte zwischendurch zur Marschmusik. "An manchen Tagen fühle ich mich schwach" In ihrer persönlichen Mitteilung vom Freitagabend hatte Kate betont, sie sei noch nicht über den Berg. Ihre Behandlung dauere an. "Ich mache gute Fortschritte, aber wie alle wissen, die eine Chemotherapie durchmachen, gibt es gute und schlechte Tage", schrieb die Prinzessin. "An den schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper Ruhe gönnen. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man das Beste aus seinem Wohlbefinden machen."

Ihre Behandlung werde noch einige Monate andauern. Es gibt noch keine Entscheidungen über weitere öffentliche Termine und keinen Zeitplan. Zunächst geht es darum, dass Kate einzelne Veranstaltungen besuchen kann, in enger Abstimmung mit ihren Ärzten und Ärztinnen. An guten Tagen nehme sie mit Freude am Schulleben ihrer Kinder Anteil, schrieb Kate weiter. Sie verbringe dann Zeit mit Dingen, die ihr positive Energie geben und arbeite auch ein wenig von zu Hause aus. "Ich lerne, geduldig zu sein, besonders in Zeiten der Ungewissheit. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt, höre auf meinen Körper und gönne mir die dringend benötigte Zeit, um gesund zu werden."