Im März gab die norwegische Kronprinzessin Mette Marit ein 20-minütiges TV-Interview über ihre Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Die lang erwarteten Erklärungen der Prinzessin zu ihrem Kontakt zu Epstein hatten die Öffentlichkeit größtenteils enttäuscht. Im Interview mit dem Sender NRK blieben viele Fragen unbeantwortet und ließen die Norweger und Norwegerinnen ratlos zurück. Auf viele Aspekte wollte die 52-Jährige nicht eingehen. Bei dem zuständigen Sender sollen nach der Ausstrahlung des Interviews, das am 19. März aufgezeichnet und am darauffolgenden Tag veröffentlicht wurde, zahlreiche Kritiken eingetroffen sein. Norwegischen Medien zufolge wurde das Interview nun vom Rundfunkrat geprüft - wobei dort Uneinigkeit herrsche. Mette-Marits Interview zu Epstein: Vorgehensweise des Senders kritisiert NRK steht nun wegen mangelnder journalistischer Unabhängigkeit in der Kritik. Auslöser ist unter anderem der Vorwurf, dass der Sender die Fragen bereits im Vorfeld an das Kronprinzenpaar übermittelt haben soll - obwohl der Palast dies nicht angefordert hatte. Da zentrale Fragen dabei unbeantwortet geblieben sind, wird das Interview zudem als zu wenig informativ und zu unkritisch bewertet.

Das Interview des staatlichen Senders wurde am 29. April vom Rundfunkrat erörtert, nachdem der Sender laut finansavisen.no insgesamt 193 Beschwerden zu dem Interview erhalten hatte. Dabei warf ein Beschwerdeführer dem NRK vor, lediglich als Sprachrohr für die Königsfamilie zu fungieren. Ein anderer war der Ansicht, dass der Sender mit der Art und Weise der Interviewführung seiner gesellschaftlichen Aufgabe nicht gerecht geworden ist. Auch NRK nahm Stellung vor dem Rundfunkrat.