Mit Bild von sich beim Ballspiel: Prinz William gratuliert "Pa" Charles zum Vatertag

Thronfolger Prinz William hat König Charles mit einer persönlichen Botschaft zum Vatertag gratuliert. "Schönen Vatertag, Pa", schrieb der 41-Jährige am Sonntag auf dem offiziellen X-Account des Kensington-Palasts. Dazu postete er ein Bild von sich als kleiner Bub beim Ballspiel mit seinem Vater. Die Nachricht ist mit "W" signiert. In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert.