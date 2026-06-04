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Royals

Kronprinzessin Mette-Marit von Familie ins Spital gebracht

Grund für Krankenhausbesuch von Kronprinzessin Mette-Marit zunächst unklar.
04.06.2026, 15:53

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Fosse Lecture at the Palace in Oslo

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit ist Berichten zufolge im Krankenhaus. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge wurde die 52-Jährige am Nachmittag in Begleitung ihrer Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihres Mannes, Kronprinz Haakon (52), beim Betreten des Universitätsspitals in Oslo gesehen. 

Der Grund für ihren Krankenhausbesuch war zunächst unklar. Dem Sender NRK zufolge trug sie eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken.

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Haakon hatte eine Japanreise kurzfristig abgebrochen und dies mit dem Gesundheitszustand seiner Frau begründet, so NRK. Mette-Marit hat eine schwere Lungenfibrose und wird seit Monaten auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Laut NTB kann diese Operation nur im Universitätskrankenhaus in Oslo durchgeführt werden. 

Spenderlungen sind aber sehr rar. Ob und wann die Personen auf der Warteliste eine Transplantation erhalten, wird demnach sehr kurzfristig entschieden.

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Agenturen  | 

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