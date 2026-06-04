Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit ist Berichten zufolge im Krankenhaus. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge wurde die 52-Jährige am Nachmittag in Begleitung ihrer Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihres Mannes, Kronprinz Haakon (52), beim Betreten des Universitätsspitals in Oslo gesehen.

Der Grund für ihren Krankenhausbesuch war zunächst unklar. Dem Sender NRK zufolge trug sie eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken.