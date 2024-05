Meghans versteckter Hieb gegen die Royals während Nigeria-Reise

Auf X (ehemals Twitter) hatten auch Anhänger der Royals bereits spekuliert, dass der Name von Meghans Kleid eine Anspielung auf die königliche Familie gewesen sei, deren Nachname Windsor ist. "Ich bin davon überzeugt, dass sie das zum jetzigen Zeitpunkt mit Absicht tut. Schande ist ihr Ziel – nicht Anerkennung", schrieb etwa ein User. "Sie übernimmt eine Seite aus Wallis‘ Handbuch", schrieb ein User und bezog sich dabei auf die amerikanische Prominente Wallis Simpson, deren Ehemann, König Edward VIII., 1936 auf den Thron verzichtete, um sie zu heiraten.

Diana-Anspielungen unterstreichen Meghans und Harrys Königlichkeit

Die Herzogin von Sussex achtete bei ihrem Aufenthalt in Nigeria auch darauf, der verstorbenen Prinzessin Diana Tribut zu zollen. Am zweiten Tag der Reise trug Meghan eine Kette, die einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter gehört hat. "Wann immer sie können, beziehen sich Meghan und Harry auf Harrys Mutter, die verstorbene Diana Princess of Wales", stellte Tom Quinn fest. "Meghan sieht Diana sehr als ihr Vorbild und sie und Harry wissen, dass jede Erwähnung von Diana ihren Anspruch, königlich zu sein, in mancher Hinsicht untermauert."

Quinn glaubt, Herzogin Meghans subtile Verbindung zur königlichen Familie sei während der Nigeria-Reise in dem Bemühen hergestellt worden wurde, um ihr Image zu verbessern. "Untersuchungen in den USA haben ergeben, dass das Interesse an Harry und Meghan stark zurückgegangen ist, sodass Meghan und Harry hoffen, die Nigeria-Reise würde dazu beitragen, diesen Trend umzukehren. Meghan hat vielleicht ihre neue Internetmarke gegründet, aber selbst sie wird erkennen, dass sie bedeutungsloser ist im Vergleich zu einem die Welt bereisenden Royal."