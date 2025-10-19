Verstoßene Goldgrube: Wie das Königshaus von Meghan profitierte

Zu diesem Zeitpunkt brachte Prinz Williams Frau der britischen Modeindustrie jährlich rund 150 Millionen Pfund ein, weswegen man auch vom sogenannten "Kate-Effekt" sprach.

Laut der Modesuchmaschine Lyst zählten Kate und Meghan 2018 neben internationalen Stars wie Rihanna und Selena Gomez zu den Top Ten der einflussreichsten Modevorbilder.

"Könnte die größte Modemarke der Welt werden"

Da Herzogin Meghan nicht nur die Briten faszinierte, sondern aufgrund ihrer Herkunft auch den Markt in den USA bediente, spekulierte Professor Jonathan Shalit, der Betreiber des Talenthauses InterTalent: "Ich denke, sie könnte die größte Modemarke der Welt werden."

Als Stil-Vorbild konnte sich Meghan seitdem tatsächlich nachhaltig etablieren. Von der britischen Presse einst hochgelobt, wurde die Herzogin Meghan in den vergangenen Jahren aber immer öfter zur Zielscheibe von Kritik.

Das Verhältnis der Sussexes zum Rest der Royal Family sollte sich in den Jahren nach ihrer Hochzeit zunehmend verschlechtern. 2020 traten Meghan und Harry als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurück. Sie leben inzwischen in den USA, zusammen mit ihren beiden Kindern.