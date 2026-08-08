Meghan: Diese Lebensweisheit von Harry spendet ihr Kraft

Im Gespräch mit People teilte die 45-Jährige einen besonderen Ratschlag, den sie von ihrem Ehemann Prinz Harry bekommen hat und der ihr auch heute noch Kraft gibt.

Bei einer Vorführung der neuen Dokumentation „Cookie Queens“ sprach Herzogin Meghan in einem bewegenden Moment über die Herausforderungen des Lebens und darüber, wie sie mit Rückschlägen umgeht.

Von Stürmen und Sonnenschein

„Lustigerweise habe ich gerade an etwas gedacht, das mein Mann mir vor Ewigkeiten gesagt hat, denn wir alle machen Erfahrungen durch und das Leben ist voller Überraschungen“, erklärte Meghan. Harry habe vor vielen Jahren Worte gefunden, die ihr bis heute Trost und Kraft spenden. Er sagte zu ihr:

„Hey, aber mein Schatz, weißt du, selbst wenn über dem Sturm noch ein größerer Sturm tobt, scheint die Sonne trotzdem immer.“

Harry war während seiner militärischen Laufbahn als Hubschrauberpilot tätig, was auch seine Metapher erklärt.

Dieses Bild einer Sonne, die auch in den dunkelsten und stürmischsten Zeiten scheint, sei für sie eine Quelle der Hoffnung, so die Herzogin weiter. Es erinnere sie daran, innezuhalten und die größeren Zusammenhänge zu betrachten, selbst wenn eine Situation zunächst überwältigend erscheint. „Wenn man etwas Abstand gewinnt und denkt: ‚Meine Güte, wie viele schwierige Situationen haben wir schon durchgemacht?‘, dann schafft man es, sie zu meistern“, ist die ehemalige Schauspielerin überzeugt.

Meghan betonte, dass Harrys Perspektive ihr geholfen habe, mit Zuversicht der Zukunft entgegenzugehen und Herausforderungen zu überwinden. „Wie oft hast du gedacht, ein Ziel nie zu erreichen? Und dann erreichst du es doch und übertriffst es sogar“, fügte sie hinzu. Kein Tief dauere ewig, fasste die Herzogin zusammen. „Egal, was sich unüberwindbar anfühlt, darüber scheint immer die Sonne.“