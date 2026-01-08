Meghan und Harry vor Entscheidung, die ihre Zukunft als Familie ändern könnte

Zumindest hat sich Meghan vorgenommen, mit Leichtigkeit in den Jänner zu starten.

Und es mag so einige überraschen: Die ambitionierte Zweifach-Mutter, die im vergangenen Jahr mit ihrer Lifestyle-Marke, ihrem eigenen Instagram-Account und ihrer Koch-Show "With Love, Meghan" auf Netflix für Schlagzeilen gesorgt hat, will sich heuer offenbar mehr Auszeiten gönnen.

Wie viele andere Menschen auch, hat sich Herzogin Meghan für das Jahr 2026 einiges vorgenommen. Die Herzogin von Sussex verschickte einen neuen Newsletter an die Follower ihrer Marke "As Ever", in dem sie auf ihre Absichten für das neue Jahr zu sprechen kam.

"Nachdem der Trubel der Feiertage vorbei ist, blicken wir mit dem Vorsatz ins neue Jahr, es ruhiger angehen zu lassen", teilte Meghan ihren Lesern mit. "Wir möchten uns Zeit für die wirklich wichtigen Momente nehmen – sei es bei einer Tasse Tee, im Kerzenschein oder einfach in einer kurzen Pause, wenn der Tag es erlaubt. Eine Erinnerung daran, dass der Start entscheidend ist und dass ein entspannter Beginn selbst eine Art guter Vorsatz sein kann."

Harry vielleicht kurz vor Durchbruch in Kampf um Sicherheit

Für Harry steht indes zu Beginn des neuen Jahres ein Update zu seiner Sicherheit in Großbritannien bevor.

Wie unter anderem express.uk.co berichtet, wird der Herzog von Sussex in Kürze die Ergebnisse der erneuten Gefährdungsbeurteilung durch das Royal and VIP Executive Committee (Ravec) in Großbritannien erfahren.

Lange kämpfte Prinz Harry um Polizeischutz für sich und seine Familie bei Reisen in die Heimat. Nun steht er möglicherweise vor einem entscheidenden Durchbruch in seinem Kampf um Sicherheit - er könnte bei Besuchen im Vereinigten Königreich künftig wieder bewaffneten Polizeischutz erhalten.

Die Entscheidung würde bedeuten, dass seine Frau Meghan und die beiden Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet erstmals gemeinsam mit ihm nach England reisen könnten. Aus Sicherheitsgründen war Harry zuletzt stets alleine gereist.

Herzogin Meghan letzte Reise nach England erfolgte zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. im September 2022.