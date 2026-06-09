Marius Borg Høiby: Gericht ordnet Freilassung an

Wegen des ernsten Gesundheitszustands der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit hat die norwegische Justiz am Montag die Freilassung ihres Sohnes Marius Borg Høiby angeordnet. Die Gerichtsentscheidung soll es dem wegen mehrfacher Vergewaltigung angeklagten 29-Jährigen ermöglichen, die Zeit bis zur Urteilsfällung bei seiner schwer kranken Mutter zu verbringen. Da die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, muss Høiby jedoch noch in Haft bleiben.

Dies dauert so lange, bis ein Berufungsgericht den Fall verhandelt hat. Høiby musste sich von Anfang Februar bis Mitte März wegen 40 Anklagepunkten vor Gericht verantworten, darunter der Vorwurf der Vergewaltigung von vier Frauen sowie Gewalt gegen eine frühere Freundin. Das Urteil wird am 15. Juni verkündet. Die Staatsanwaltschaft forderte sieben Jahre und sieben Monate Haft. Die Verteidigung verlangte einen Freispruch von den Vergewaltigungsvorwürfen.

Høiby bestreitet die schwerwiegendsten Vorwürfe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er die vier Frauen vergewaltigt haben, während sie schliefen oder bewusstlos waren.