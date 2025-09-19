Was sich die Royals und ihre Gäste in diesen Minuten zu sagen haben, bleibt normalerweise ein Geheimnis. Die britische Yellow Press beschäftigt daher gerne professionelle Lippenleser, die analysieren sollen, was Charles, Kate und Co. Privates erzählen.

Lippenleser Jeremy Freeman etwa analysierte was Melania Trump kurz nach ihrer Ankunft in Windsor mit Kate besprach. Dem OK!-Magazin erzählte er, dass sie sich für den royalen Nachwuchs interessierte. "Und wie geht es Ihnen, wie geht es den Kindern?", habe Trump gefragt. Kate habe entgegnet: "Es geht ihnen sehr gut, sie haben gerade wieder mit der Schule begonnen und gewöhnen sich wieder ein." Trump habe mit "Das ist toll" geantwortet, ehe Kate ihr die gleiche Frage stellte.

Melania und Donald Trump haben einen Sohn, Barron. William und Kate teilen sich die Söhne George und Louis und Tochter Charlotte. An anderer Stelle des Gesprächs habe Kate Melania Trump nach ihrer Meinung zu Windsor Gardens befragt. Lippenleser Freeman zufolge habe diese daraufhin geantwortet: "Absolut großartig, ich liebe es wirklich, ich liebe das Grün und die Tierwelt."