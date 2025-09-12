Bruder von Prinzessin Kate postet ungesehene Fotos seiner Hochzeit

"Schönen Jahrestag meine liebste Alizée - ich liebe dich jeden Tag mehr", schrieb Middleton auf Instagram zu bislang unveröffentlichten Bildern, auf denen das Paar am Tag des Jaworts zu sehen ist. Seinen Post ergänzte er mit zwei roten Herzen. Zahlreiche Fans übermittelten Glückwünsche.

James Middleton und Alizée Thevenet hatten sich im September 2019 verlobt, mussten ihre Hochzeit jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie zweimal verschieben. Am 11. September 2021 war es dann so weit.

Stolz verkündete Middleton damals auf Instagram: "Gestern habe ich umgeben von Freunden, Familie und ein paar Hunden die Liebe meines Lebens geheiratet. Worte können nicht beschreiben, wie glücklich ich bin." Die Feier fand demnach im französischen Örtchen Bormes-les-Mimosas statt. Es soll sich um eine lockere Hochzeit im kleineren Kreise gehandelt haben. Da die Middletons als Familienmenschen gelten, wird angenommen, dass auch Kate und ihr Mann Prinz William nach Frankreich gereist waren. Fotos der beiden wurden allerdings nicht öffentlich gemacht.

Thevenet trug Hochzeitskleid von Prinzessin Kates Mutter

Thevenet trug ein besonderes Outfit - nämlich dasselbe, das auch Middletons Mutter bei ihrer Heirat mit ihrem Michael trug. "Mein 'etwas Geliehenes' war tatsächlich das Kleid von meiner Schwiegermutter Carole, die es zuletzt vor 41 Jahren an ihrem Hochzeitstag im Juni 1980 trug", erzählte sie dem Hello!-Magazin einst. Das Kleid habe sie während des Lockdowns zum ersten Mal anprobiert, als sie und James mit seinen Eltern in Bucklebury, Berkshire, wohnten. "Während ich mit Carole über Kleider sprach und Ideen austauschte um mich inspirieren zu lassen, probierte ich ihr Hochzeitskleid an und verliebte mich. Es hat mir perfekt gepasst und war genau das, was ich wollte. Es hat mich immer gestört, dass Brautkleider nur einmal getragen werden, daher war es toll, einem so schönen Kleid ein zweites Leben zu geben", sagte sie. Um ihren eleganten Look abzurunden, trug die Braut einen feinen Schleier.