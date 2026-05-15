Normalo-Job für Lady Louise Windsor: Wieso sie keine Sonderbehandlung bekommt

Verwöhnt wurde Lady Louise Windsor von ihren Eltern nicht. Sie musste lernen, dass das Leben außerhalb des Palastes kein Honigschlecken ist. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sie arbeiten geht.

Wie die Daily Mail berichtete, arbeitete Louise im Alter von achtzehn Jahren im Sommer mehrere Tage die Woche für einen Mindestlohn in einem Gartencenter. Nach ihrer Matura verdiente sie rund sieben Pfund pro Stunde, also etwa acht Euro – obwohl sie in einem 30-Millionen-Pfund-Herrenhaus in Bagshot Park, Surrey, lebt.

Wie einst auch Prinz William und Prinzessin Kate studiert sie seit 2022 an der St. Andrews University in Schottland. Sie hat sich für das Fach Englisch entschieden. Express.co.uk zufolge könnte sie in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Großmutter Königin Elizabeth II. treten und zum Militär gehen. Im Zweiten Weltkrieg meldete sie sich als Freiwillige für den Dienst als Fahrerin und Mechanikerin an der Heimatfront.

Dem Bericht zufolge wurde Louise bereits zusammen mit anderen Mitgliedern des University Officer Training Corps (UOTC) bei einem Armeetraining gesehen (Bilder gibt es hier zu sehen).

Eine Quelle erzählte gegenüber The Sun: "Louise hat jede Minute als Mitglied der Offiziersanwärter an der Universität genossen. Sie hat eine Grundausbildung als Armeeoffizierin absolviert und ist entschlossener denn je, in Zukunft König und Vaterland zu dienen." Und weiter heißt es: "Sie hat die Offiziersausbildung neben ihrem Studium absolviert und enorm von den Fähigkeiten profitiert, die ihr dort vermittelt wurden."