Prinzessin Victoria: "Als Mama Papa geheiratet hat, gab es keine Eingewöhnung"

Kronprinzessin Victoria (48) spricht mit großer Bewunderung über ihre Mutter Königin Silvia (82) – und wird dabei selbst emotional. In einer TV-Doku des Fernsehsenders TV4 anlässlich der Goldenen Hochzeit ihrer Eltern erinnert die Thronfolgerin daran, wie sich das Leben ihrer Mutter mit der Hochzeit mit König Carl XVI. Gustaf (80) veränderte: "Als Mama Papa geheiratet hat, gab es keine Eingewöhnung - am 19. Juni 1976 wurde sie mit einem Mal Schwedens Königin", sagt sie.

Die Bürgerliche Silvia Sommerlath mit deutschen und brasilianischen Wurzeln hatte den Monarchen vier Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in München kennen- und liebengelernt. Mit der Verlobung im März 1976 und der Hochzeit im selben Sommer tauchte sie schließlich ganz in die royale Welt ein.