Kronprinzessin Leonor beendet Militärausbildung

Zum Abschluss ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung hat die spanische Kronprinzessin Leonor von ihrem Vater, König Felipe VI., eine hohe Auszeichnung erhalten. Der Monarch verlieh der 20-Jährigen an der Luft- und Raumfahrtakademie in San Javier in der Region Murcia das Großkreuz des Luftfahrt-Verdienstordens. Leonor erhielt gemeinsam mit mehr als hundert weiteren Absolventen auch ihre Offiziersurkunde. Der Zeremonie wohnten auch Königin Letizia und Leonors jüngere Schwester, die 19-jährige Infantin Sofía bei.

Die Feierlichkeiten standen im Schatten des Waldbrandes in der Provinz Almería, bei dem nach bisherigen Angaben mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen und 23 weitere vermisst werden. Das Königshaus sagte deshalb den traditionellen Empfang nach der Zeremonie ab. Angesichts der Tragödie habe man sich zu diesem Zeichen der Trauer entschlossen, erklärte Felipe. Zum Abschluss der Zeremonie wurde eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten.

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Die militärische Ausbildung gilt als Vorbereitung auf Leonors künftige Rolle als Oberbefehlshaberin („Capitana General“) der spanischen Streitkräfte. Ihre militärische Laufbahn hatte sie im August 2023 an der Heeresschule in Saragossa begonnen. Anschließend absolvierte sie bei der Marine eine mehrmonatige Ausbildungsfahrt auf dem Schulschiff „Juan Sebastián El Cano“.