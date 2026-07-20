Es war das Jahr 2022, in dem Charles III. nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. den Thron bestieg. Die Queen bleibt unvergessen. Eines ihrer Talente lebt in ihrem Sohn weiter, glaubt der britische Körpersprache-Experte Darren Stanton.

Bei Charles' Besuch des Londoner Zoos im Juli ist ihm dessen Körperhaltung aufgefallen. „Als er die Pinguine betrachtete, hielt Charles seine Hände hinter dem Rücken. Das ist fast schon seine Standardhaltung“, erzählte er laut dem Magazin Marie Claire im Gespräch mit Betfair Casino. Es sei „offensichtlich eine bequeme Haltung für ihn“, so Stanton. „Wären seine Hände vor ihm, könnte man das manchmal als Nervosität interpretieren, aber hier wirkt er in seiner Umgebung zusammen mit Camilla völlig entspannt."

“In vielerlei Hinsicht ähnelt er seiner Mutter sehr„

Es sei aber sein Umgang mit den Menschen, den Charles von seiner Mutter geerbt habe. “Als er eine junge Frau begrüßte, sah man, dass er sich voll und ganz auf sie einlässt„, so Stanton. “In vielerlei Hinsicht ähnelt er seiner Mutter sehr. Die Leute sagten oft, dass sie sich bei einer Begegnung mit Elizabeth II. so fühlten, als wären sie die einzige Person im Raum.„ Der Körpersprache-Experte meint, es scheine, als habe Charles dieselbe Fähigkeit, eine gute Beziehung aufzubauen und Menschen das Gefühl zu geben, sich wohlzufühlen, entweder geerbt oder entwickelt“. Charles wirke insgesamt selbstsicher, selbstbewusst und gelassen. „Wir sehen keine Anzeichen von Druck, Stress oder mangelndem Selbstvertrauen, die wir vielleicht noch vor Jahrzehnten hätten beobachten können.“