Königin Silvia von Schweden sagt Besuch von Olympischen Spielen ab

Die schwedische Königin Silvia wird nicht wie geplant an den Olympischen Spielen in Mailand teilnehmen. Grund dafür ist der gesundheitliche Zustand, der die 82-jährige Monarchin zur Absage ihrer Reise zwang. Diese Nachricht sorgt besonders in Schweden für Aufmerksamkeit, da die Königin für ihre Verpflichtungen und ihr Engagement bekannt ist.

Königshaus bestätigt Absage Wie Johan Tegel, stellvertretender Informationschef des schwedischen Königshauses, gegenüber der Zeitschrift Svensk Damtidning bestätigte, sei die Entscheidung zum Schutz der Gesundheit der Königin getroffen worden. "Aufgrund einer Erkältung wird Ihre Majestät, die Königin, nicht an der Reise teilnehmen", heißt es in der offiziellen Mitteilung. Während König Carl Gustaf (79) allein nach Mailand gereist ist, bleibt seine Ehefrau auf Schloss Drottningholm, um sich auszuruhen und zu erholen. Überraschend ist die hartnäckige Erkältung der Königin jedoch nicht, da es in Stockholm aktuell Temperaturen von minus 11 Grad anzeigt. Besonders für ältere Menschen eine Herausforderung.