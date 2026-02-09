Was Prinzessin Kate Fan antwortete, der hofft, dass es ihr besser geht

"Bitte, seid gewiss, dass ihr nicht alleine seid": Mit einer gefühlvollen Botschaft hatte sich Prinzessin Kate am 4. Februar zum Weltkrebstag an Menschen mit Krebs gewandt. Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William musste sich selbst einer Chemotherapie unterziehen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt.

"Gut für meine Seele"

Einen Tag zuvor besuchte Kate Wales und wurde dem US-People-Magazin zufolge von einem Mann in der wartenden Menge angesprochen. "Ich hoffe, dass es Ihnen nach dem, was Ihnen widerfahren ist, wieder besser geht", habe der Fan zu ihr gesagt. Kate habe sich bedankt und entgegnet: "Das ist gut für meine Seele, wunderbare Menschen zu treffen."

In einem rund 40-sekündigen Video, das zum Weltkrebstag auf den Social-Media-Auftritten des Thronfolger-Paares veröffentlicht wurde, ist sie beim Gespräch mit Patienten in einer Klinik zu sehen. Im Hintergrund ist Kates Stimme zu hören: "Krebs betrifft so viele Leben, nicht nur die der Patienten, sondern auch der Familien und Freunde und Pflegenden, die sie begleiten." Jeder, der diesen Weg kenne, wisse, dass er nicht geradlinig sei, so die Princess of Wales weiter. "Es gibt Momente der Furcht und Erschöpfung, aber auch Momente der Stärke, Güte und tiefer Verbundenheit. Der heutige Tag ist eine Erinnerung an die Bedeutung von Pflege, Verständnis und Hoffnung", sagt Kate.