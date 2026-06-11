Königin Margrethe erscheint gestützt auf einen Rollator zu Termin

Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist zum ersten Mal nach ihren jüngsten Krankenhausaufenthalten zu einem Termin erschienen - gestützt auf einen Rollator. Das zeigten Fotos von der Verleihung des "Prins Henrik Preises" im Schloss Fredensborg. Die 86-Jährige war zuletzt Ende Mai aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem sie dort einige Tage lang wegen einer größeren Einblutung im Hüftbereich behandelt worden war.

Schon Mitte Mai war die frühere Monarchin mit einer sogenannten Angina pectoris - also Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen - ins Kopenhagener Universitätskrankenhaus gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.

Termine am vergangenen Wochenende abgesagt

Die Teilnahme an dem nach ihrem verstorbenen Mann benannten Literaturpreis ist Margrethes erster öffentlicher Auftritt nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus. Die Teilnahme an der Einweihung einer nach ihr benannten Brücke am Samstag hatte sie noch absagen müssen. Diese Aufgabe überließ sie ihrem Enkelsohn, dem Kronprinzen Christian (20).