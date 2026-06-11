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Royals

Königin Margrethe erscheint gestützt auf einen Rollator zu Termin

Die 86-Jährige war zuletzt Ende Mai aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem sie dort einige Tage lang wegen einer größeren Einblutung im Hüftbereich behandelt worden war.
11.06.2026, 14:23

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Königin Margrethe II. von Dänemark begrüßt einen Mann mit Handschlag, während sie sich auf einen Rollator stützt.

Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist zum ersten Mal nach ihren jüngsten Krankenhausaufenthalten zu einem Termin erschienen - gestützt auf einen Rollator. Das zeigten Fotos von der Verleihung des "Prins Henrik Preises" im Schloss Fredensborg. Die 86-Jährige war zuletzt Ende Mai aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem sie dort einige Tage lang wegen einer größeren Einblutung im Hüftbereich behandelt worden war. 

Altkönigin Margrethe II. von Dänemark trägt ein kariertes pinkfarbenes Kostüm und applaudiert bei einer Veranstaltung.

Altkönigin Margrethe II.

Schon Mitte Mai war die frühere Monarchin mit einer sogenannten Angina pectoris - also Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen - ins Kopenhagener Universitätskrankenhaus gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.

Termine am vergangenen Wochenende abgesagt

Die Teilnahme an dem nach ihrem verstorbenen Mann benannten Literaturpreis ist Margrethes erster öffentlicher Auftritt nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus. Die Teilnahme an der Einweihung einer nach ihr benannten Brücke am Samstag hatte sie noch absagen müssen. Diese Aufgabe überließ sie ihrem Enkelsohn, dem Kronprinzen Christian (20).

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Anfang 2024 hatte Margrethe überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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