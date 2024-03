König Charles' ungewöhnliches Ritual bei Herzensangelegenheit

In den nächsten Wochen dürfe es weiterhin ruhig um König Charles bleiben. Während seiner jüngsten Behandlung im Krankenhaus wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung war ein weiteres Problem aufgefallen, hieß es in einer Palast-Mitteilung.

Ein Freund des Königs verriet der britischen Zeitung Mirror: "Die Langeweile wird eines der schwierigsten Dinge für ihn sein." Ein weiterer namentlich nicht genannter Insider vermutet, dass Charles sich nun Zeit für seine Hobbys nehmen könnte. Laut Mirror zähle dazu der Genuss der Musik des kanadischen Songwriters Leonard Cohen. Insbesondere des Lied "Take This Waltz" bewege den König.

Charles und die Pflanzen

Außerdem ist Charles ein leidenschaftlicher Gärtner und er verriet 1986 in einem Interview, dass er mit Pflanzen spreche - wofür er verspottet wurde. Doch im Laufe der Jahre stießen seine Ansichten zum Umweltschutz auf mehr und mehr Zustimmung. Auf dem Klimagipfel 2021 in Glasgow forderte er die Politiker auf, ihre Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung zu verdoppeln. Charles ließ auch sein Auto, einen mehr als 50 Jahre alten Aston Martin, so umrüsten, dass er mit überschüssigem englischem Weißwein und Molke aus der Käseherstellung fahren kann.