König Charles: 3, 6-Millionen-Euro-Investment für Camillas Seelenfrieden

Der Landsitz Ray Mill House ist seit Jahren der bevorzugte Rückzugsort von Queen Consort Camilla und liegt in der Nähe von Lacock - einem Dorf in der englischen Grafschaft Wiltshire.

Grund für den Kauf seien Sorgen um die Sicherheit seiner Ehefrau. Laut Daily Mail habe der Monarch das Anwesen in Wiltshire gekauft, um zu verhindern, dass es in eine Location für Hochzeiten umgewandelt wird.

Wie britische Medien berichten, soll Charles nun angeblich ein Nachbargrundstück namens Old Mill am Fluss Avon gekauft haben. Das Anwesen stammt aus der Zeit der normannischen Eroberung und liegt laut einer undatierten Broschüre eines Immobilienmaklers "in idyllischster Lage mit atemberaubender Aussicht auf den Fluss Avon und die umliegende Landschaft."

Trotz Liebe und Pflichten: Auch Camilla braucht hin und wieder Abstand von ihrem Mann. Zeit ohne Charles verbringt die Queen Consort am liebsten in ihrem Haus. Seit Jahren zieht sich Camilla immer auf ihr Anwesen zurück, das über sechs Schlafzimmer verfügt und in dem sie sich Berichten zufolge am wohlsten fühlen soll.

Gin Tonic und Unordnung: So entspannt Camilla

Ray Mill House gilt zudem als informeller Treffpunkt, an dem Camilla Freunde und Familie empfängt. Insbesondere mit ihren Enkelkindern würde sie hier gerne Zeit verbringen, die sie in ihrem alten Heim ganz entspannt, ohne königlichen Zirkus, zu sich einladen kann.

"In Ray Mill kann sie sich mit einem großen Gin Tonic hinsetzen, ihre Schuhe ausziehen und die Coronation Street sehen [Anm.: britische Fernsehserie], die Charles verabscheut", erzählte ein Adels-Experte einmal gegenüber dem britischen Express.

"Sie muss sich auch nicht darum kümmern, wie es aussieht – Charles ist so pingelig, was Ordnung angeht, während sie ihre Sachen überall herumliegen lässt. Sie braucht ihre Kissen nicht ständig aufgepolstert", so die Quelle über Camillas bodenständige Art.

Ein weiterer Insider sagte über Camillas Verbindung zu Ray Mill: "In diesem Haus kann sie Rühreier in ihrem Morgenmantel zubereiten und mit jenen sein, die sie liebt, ohne dass jemand zusieht. Es ist ihr Zuhause."

Es wird angenommen, dass Camilla ihren Landsitz nach der Thronbesteigung ihres Mannes weiterhin behalten und auch in Zukunft in Ray Mill House verweilen wird, obwohl es kein offizieller Teil des königlichen Anwesens ist.