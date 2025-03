Ausgeplaudert: Prinzessin Kates Rolle bei Trennung ihrer Schwester Pippa

Das Medieninteresse an ihr und ihrer Familie blieb aber weiterhin bestehen, was schließlich sogar zum Ende von Pippa Middletons damaliger Beziehungen beitrug.

Williams Liaison mit der Bürgerlichen Kate und ihre vorübergehende Trennung waren einst das Thema in den britischen Klatschspalten. Dabei wurde auch der Lebensstil der Middletons ins Visier genommen. Als Kate und William im Jahr 2011 schließlich heirateten, wurde die Berichterstattung über die künftige Königin Kate wohlwollender.

"Er hasste es, dass sie von Paparazzi verfolgt wurden und ging deshalb nicht aus", zitiert die Daily Mail eine mit der Trennung des Ex-Paares vertraute Quelle.

Körpersprache-Expertin und Beziehungsberaterin Nicole Moore sieht darin nichts Ungewöhnliches. Das öffentliche Rampenlicht könne eine zusätzliche Belastung für eine Beziehung darstellen, mit der viele Menschen einfach nicht umgehen können, stellt sie gegenüber dem Portal The List fest. "Öffentliche Kontrolle ist besonders schwierig für diejenigen, die sich als Privatpersonen betrachten oder empfindlich auf Kritik reagieren", so Moore. "Wenn also ein Partner kein Problem damit hat, im Rampenlicht zu stehen, der andere sich davor scheut, kann das enorme Konflikte verursachen."