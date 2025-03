Horrende Kosten für Meghans Outfits in Netflix-Show enthüllt

"Sie schafft die perfekte Balance zwischen High-End-Mode und erschwinglicher Mode und verkörpert den 'High-Low'-Ansatz mit müheloser Eleganz", heißt es etwa in einem Artikel der Daily Mail.

"Was ich an dir am liebsten mag, ist deine Mode", sagt Meghans enge Freundin Mindy Kaling in der zweiten Folge der Netflix-Show. Meghan betont daraufhin ihre Wertschätzung für die Kombination von Luxus und Erschwinglichkeit betont, indem sie verrät, eine Zara-Hose zu tragen, zu dem sie einen Strickpullover aus Seide und Kaschmir von Loro Piana kombiniert, den sie bereits bei ihrem Besuch in Nigeria im letzten Jahr trug.