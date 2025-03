Herzogin Meghans Kochshow: Wirbel um gestohlene Rezepte

Der Fernsehkoch James Martin erzählte "White Wine Question Time" erzählte der Moderatorin Kate Thornton frei von der Leber weg, wie er ein Rezept für Kimchi-Garnelen- und Seetangsalat von Michelin-Sternekoch Paul Ainsworth "geklaut" hat.

Gastronomiekritikers Jonathan Meades, der 2017 in dem Buch "The Plagiarist in the Kitchen: A Lifetime's Culinary Thefts" 125 seiner Lieblingsrezepte vorstellt, erzählte indes gegenüber Vice : "Kein Gericht ist originell. Ich finde die Anmaßungen der Köche und der Kochbuchbranche irgendwie grotesk. Es ist nicht gefährlich, niemand kommt zu Schaden, aber es ist lächerlich und lustig. Sie streiten sich darüber, wer ein bestimmtes Gericht erfunden hat."