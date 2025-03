Weder Pitt noch Theroux: Diesem Mann soll Aniston noch immer nachtrauern

Doch während diese all diese Beziehungen reichlich Schlagzeilen machten, soll der "Friends"-Star Berichten zufolge Musiker John Mayer am meisten vermissen.

"Bevor wir unsere Beziehung öffentlich machten, sprachen wir übers Berühmtsein und Jen sagte zu mir: 'Weißt du, was das mit sich bringt?' Zwei Wochen später wurde mein Haus von Menschen belagert", erzählte der Sänger über das enorme Medieninteresse an Anistons Privatleben.

Aniston über Trennung von Mayer: " Es ist schmerzhaft"

Über ihren Ex-Freund sollte Aniston nie ein böses Wort verlieren. "Wir sind einander wichtig", sagte die Schauspielerin gegenüber Vogue nach ihrer ersten Trennung im Jahr 2008. "Es ist lustig, wenn man in einer Beziehung an einen Punkt kommt und beide erkennen: Wir müssen vielleicht etwas anderes machen, aber man liebt sich immer noch wirklich, wirklich. Es ist schmerzhaft."

Zuvor war berichtet worden, dass die Trennung von Mayer ausgegangen sei. Doch auch er schien nach dem endgültigen Liebes-Aus noch an Aniston zu hängen. In einem Interview mit dem Playboy äußerte der Sänger im Jahr 2010 Bedauern darüber, dass es mit der Schauspielerin nicht geklappt hatte. Wäre es nicht zur Trennung gekommen, würde er jetzt dasitzen und sagen: "Wenn ich nach Hause gehe, habe ich das, was ich mir immer gewünscht habe", so Mayer damals.