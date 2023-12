König Charles gratuliert Auschwitz-Überlebender zum 100. Geburtstag

Die Holocaust-Überlebende habe ein vorbildhaftes Leben geführt, indem sie mit echter Größe und ohne Hass an die unvorstellbaren Gräueltaten erinnert habe, deren Zeuge sie geworden sei, schrieb Charles. "Ihre außergewöhnliche Geistesstärke, Widerstandskraft und Ihr Mut finden größere Bewunderung, als ich es ausdrücken kann", so der Monarch. Ebert, die am 29. Dezember 1923 geboren wurde, zeigte sich "zutiefst berührt" von der Geste, wie die Zeitung Daily Mail berichtete.

Ebert wurde in Ungarn geboren und 1944 ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Ihre Mutter, ihr jüngerer Bruder und eine Schwester wurden dort ermordet. Mit zwei weiteren Schwestern kam Ebert nach vier Monaten zur Zwangsarbeit in eine Munitionsfabrik bei Leipzig, wo sie von US-Truppen befreit wurde. Über die Schweiz und Israel gelangte sie 1967 mit drei Kindern nach England. Inzwischen ist sie nach Angaben des Museums Auschwitz-Birkenau zehnfache Großmutter und 37-fache Urgroßmutter. Einer ihrer Urenkel, Dov Forman, schrieb ihre Geschichte in dem Buch "Lily's Promise" (Lilys Versprechen) auf, das in mehreren Ländern zum Bestseller wurde.