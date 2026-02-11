Adelsexperte: König Charles wird Bruder Andrew nicht los

Das britische Königshaus gerät durch die neuen Epstein-Akten weiter unter Druck. Prinz William und seine Frau Kate zeigten sich am Montag "zutiefst besorgt" über die Enthüllungen, die Williams Onkel und Ex-Prinz Andrew noch mehr belasten. Ein Sprecher teilte vor einer Reise des Prinzen nach Riad mit, die Gedanken des Paares seien bei den Opfern. Es ist die bislang schärfste Reaktion aus dem engsten Kreis der Königsfamilie. Andrew soll E-Mails zufolge im Jahr 2010 vertrauliche britische Handelsdokumente an Epstein weitergeleitet haben. Dabei handelte es sich offenbar um Berichte über Vietnam und Singapur, die der heute 65-Jährige in seiner damaligen Funktion als britischer Sonderbotschafter für Handel erhalten hatte.

Andrew schweigt Andrew, dem der Titel "Königliche Hoheit" bereits entzogen wurde, schweigt auch zu den neuen Vorwürfen. Die Polizei prüft derzeit zudem einen weiteren Vorwurf gegen ihn, bei dem es um eine Frau geht, die zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll. Der frühere Prinz und Herzog von York, der jahrelang mit Epstein befreundet war, streitet generell jegliche Kenntnis oder gar Beteiligung an den Taten des 2019 gestorbenen US-Multimillionärs ab. Eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrmals missbraucht zu haben, unter anderem als sie noch minderjährig war.

