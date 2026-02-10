Vorwürfe gegen Ex-Prinz Andrew: König Charles will Polizei helfen

Der britische König Charles III. will die Polizei bei etwaigen Ermittlungen gegen den früheren Prinzen Andrew unterstützen. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Der König habe seine tiefe Besorgnis über die Vorwürfe hinsichtlich des Verhaltens seines Bruders bereits durch Worte und ein beispielloses Vorgehen deutlich gemacht, sagte ein Sprecher. Er fügte hinzu: "Die konkreten Vorwürfe sind von Herrn Mountbatten-Windsor zu klären."

"Sollte sich die Thames Valley Police an uns wenden, stehen wir bereit, sie zu unterstützen, wie es sich gehört." Die Gedanken und Sympathien des Königspaars seien stets bei den Opfern jeglichen Missbrauchs, hieß es in der Mitteilung weiter.