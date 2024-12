"Koala-Umarmungen": Was hinter Meghans Angewohnheit, Menschen zu drücken steckt

Meghan: " Ich war eine Umarmerin, ich war schon immer so"

"Ich traf sie [Kate] zum ersten Mal, ich glaube zum Abendessen, ich erinnere mich, dass ich in zerrissenen Jeans und barfuß war", erzählte die US-Amerikanerin. Kate hingegen schien sich weitaus förmlicher zu verhalten und nicht so herzlich wie von Meghan erwartet. Mit der herzlichen Art von Harrys zukünftiger Ehefrau dürfte sie überfordert gewesen sein, wie Meghan andeutete. "Ich war eine Umarmerin, ich war schon immer so", erzählte sie in der Doku. "Mir war nicht klar, dass das für viele Briten irritierend ist."