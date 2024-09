Prinz Hisahito wird 18: Warum er den Geburtstag erst 2025 offiziell feiern darf

In Japan hat Prinz Hisahito, die Nummer zwei in der kaiserlichen Thronfolge, am Freitag seinen 18. Geburtstag gefeiert. Eine offizielle Geburtstagsfeier wird nach Palastangaben zwar frühestens 2025 gefeiert, damit der Prinz vorher in Ruhe seinen Schulabschluss machen kann. Zur Feier des Tages veröffentlichte der Kaiserpalast am Freitag aber ein Video, das Hisahito bei einem Waldspaziergang zeigt.