Über ihren Vater spricht Herzogin Meghan kaum mehr. Seit den Tagen ihrer Hochzeit mit dem britischen Prinzen Harry vor über sieben Jahren gilt ihr Verhältnis zu Thomas Markle als zerrüttet, als nicht existent. Seine Enkelkinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), hat Meghans Vater nie getroffen. Jetzt, kurz vor Weihnachten, schien eine Annäherung zumindest einen Tag lang möglicher als in den vergangenen Monaten.

Thomas Markle liegt einem Medienbericht zufolge auf der Intensivstation. "Ich kann bestätigen, dass sie Kontakt zu ihrem Vater aufgenommen hat", teilte ein Sprecher von Haus Sussex der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmorgen mit. Britische Medien schickten Eilmeldungen um die Welt. Ob die Kontaktaufnahme der einst als Schauspielerin erfolgreichen Herzogin erfolgreich war, blieb offen - ebenso wie die Frage, ob Meghan ihren Versuch schnell bereut hat. Denn die britische Boulevardzeitung Mail on Sunday veröffentlichte am Sonntag sowohl Aussagen als auch ein Foto von Thomas Markle aus dem Krankenhaus auf den Philippinen.

Not-OP von Thomas Markle "Ich möchte nicht (von meiner Tochter) entfremdet sterben", wird Meghans Vater zitiert. Dem 81-Jährigen musste dem Bericht zufolge in einer Notoperation ein Teil seines linken Beines amputiert werden musste. Es sei um Leben oder Tod gegangen. Öffentliche Aussagen statt eines vertraulichen Gesprächs Meghans Beraterteam äußerte sich zunächst nicht zu dieser neuerlichen Wendung. Den Kontakt abgebrochen hatte Meghan vor Jahren genau wegen dieses Verhaltens - der Nähe ihres Vaters zu Boulevardmedien. Auf dem von der Mail on Sunday veröffentlichten Bild sieht Thomas Markle sehr angeschlagen aus. Die Zeitung schreibt von einer von Herzen kommenden Botschaft des Mannes. Der Nachrichtenagentur PA zufolge soll Meghan schon vorher versucht haben, ihren Vater zu erreichen. Die Mail on Sunday schreibt, im Krankenhaus sei kein Kontaktversuch angekommen - auch mit Verweis auf Informationen von Thomas Markle. Diese gegensätzlichen Aussagen lassen nicht auf eine schnelle Versöhnung schließen.