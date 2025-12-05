Meghan enthüllt ungleiche Talente - Kates Stärke ist ihre große Schwäche

"Ich denke, es ist immer wichtig, Dinge auszuprobieren, in denen man nicht so gut ist. Daran sollte ich mich immer wieder erinnern, wenn ich zeichne oder Tennis spiele", sagte Meghan, bevor sie gestand: "Ich bin wirklich furchtbar schlecht darin."

Die Herzogin von Sussex hat in der Weihnachtsfolge ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" (erschienen am 3. Dezember) ein persönliches Geständnis abgelegt.

Dabei teilte die ehemalige "Suits"-Darstellerin, die in der Folge Teller mit speziellen Keramikstiften dekorierte, auch eine Erinnerung aus ihrer Kindheit.

"Meine Mutter fand ein altes Zeugnis von mir, und im Abschnitt Sport stand: 'Fähigkeit, einen Ball zu werfen oder zu fangen' – nicht anwendbar. Sie konnten mir nicht einmal eine Note geben", verriet Meghan.

Kate ist das genaue Gegenteil

Damit ist Meghan das genaue Gegenteil von ihrer Schwägerin Kate. Die britische Prinzessin gilt wie auch ihre Schwester Pippa als Sportkanone.

Catherine ist nicht nur ein großer Tennis-Fan und ist regelmäßig beim Tennis-Turnier in Wimbledon zu Gast. Sie gilt auch als begabte Tennis-Spielerin.

Es ist außerdem bekannt, dass Prinz Williams Ehefrau eine künstlerische Ader hat. Die dreifache Mutter hat an der St.-Andrews-Universität in Schottland Kunstgeschichte studiert. Sie selbst malt und fotografiert gerne. Ihr Talent als Fotografin stellt Kate immer wieder zur Schau, wenn sie offizielle Portraits ihrer drei Kinder George, Charlotte und Louis selbst knipst. Auch ihre Zeichenkünste dürfte man bereits bei diversen Anlässen bestaunen.