Tragödie kurz vor Weihnachten: Herzogin Meghans Vater verliert Bein

Traurige Nachrichten während der Vorweihnachtszeit für Herzogin Meghan: Ihr Vater Thomas Markle soll Berichten zufolge mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Thomas Markles Sohn: "Es ging um Leben und Tod" Nachdem express.co.uk diese Woche berichtet hatte, dass sich der 81-Jährige aktuell auf der Intensivstation befinde, heißt es nun in der Daily Mail, der ehemalige Lichtregisseur habe sich einer lebensrettenden Operation unterziehen müssen, bei der sein linkes Bein unterhalb des Knies amputiert worden sei.

Dem Bericht zufolge hatte ein Blutgerinnsel die Blutzirkulation unterbrochen, weswegen Meghans Vater in ein Spital in Cebu auf den Philippinen gebracht wurde. Der Eingriff habe am Mittwoch stattgefunden und drei Stunden gedauert. "Mein Vater ist sehr tapfer. Sein Fuß verfärbte sich blau und dann schwarz. Es ging alles sehr schnell. Ich brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus, wo Untersuchungen und ein Ultraschall durchgeführt wurden. Man sagte mir, das Bein müsse amputiert werden", zitiert die Daily Mail Markles Sohn Thomas Jr.. Markle soll umgehend operiert worden sein. "Es gab keine andere Wahl. Mir wurde gesagt, das Bein müsse amputiert werden, es ginge um Leben oder Tod", so der Sohn des Pensionisten. "Entweder wir operieren jetzt und amputieren das Bein, oder er stirbt", habe der Arzt festgestellt.