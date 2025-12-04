Prinz Harry in Late Show mit Stephen Colbert für "peinliche" Witze ausgebuht

Bereits 2023 hatte Prinz Harry in der "Late Show with Stephen Colbert" einen Auftritt absolviert, um mit dem Moderator bei einem Cocktail über die persönlichen Enthüllungen in seinen Memoiren "Spare" zu plaudern. Harry für Witze in "Late Show" ausgebuht Nun wird berichtet, dass Harry Colbert abermals einen Überraschungsbesuch abgestattet hat. Allerdings soll die Folge laut express.co.uk am Nachmittag des 3. Dezembers vorab-aufgezeichnet worden sein und nicht live gesendet werden. Bei seinem Gastauftritt spielte Harry eine Version von sich selbst, die für die Rolle eines Prinzen in einem Weihnachts-Film vorsprach. Harry witzelte, er würde "alles tun", um die Rolle in dem fiktiven Weihnachtsfilm zu ergattern. "Ich würde ein Video von mir aufnehmen, selbst zum Vorsprechen fliegen, einen haltlosen Rechtsstreit mit dem Weißen Haus beilegen – all das, was ihr Leute im Fernsehen so macht", scherzte der Herzog von Sussex.

Harry verspottete auch Amerikas Besessenheit vom Königshaus und witzelte in Anspielung auf Donald Trump, dass sich die USA "König gewählt" - was beim Publikum jedoch nicht gut ankam. "Na ja, ihr Amerikaner seid ja vernarrt in Weihnachtsfilme und offensichtlich auch in Königshäuser, also warum nicht?", zitiert die Daily Mail den Prinzen. "Moment mal, Moment mal, ich würde nicht sagen, dass wir von Königshäusern besessen sind", habe Colbert entgegnet. "Wirklich? Ich habe gehört, ihr habt einen König gewählt", scherzte der Prinz und erntete damit Buhrufe und Gelächter vom liberalen Publikum des CBS-Komikers. Zusammen mit Colbert nahm Harry auch einen Lippensynchronisations-Sketch auf, der auf dem offiziellen Instagram-Account der "Late Show" veröffentlicht wurde.