Die US-Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry, Meghan Markle, wagt Medienberichten zufolge nach jahrelanger Pause eine Rückkehr auf die Leinwand. Markle nahm an Dreharbeiten für die Komödie "Close Personal Friends" teil, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. Der Zeitschrift Variety zufolge dreht sich der Film "um ein 'normales' Paar, das während eines Ausflugs nach Santa Barbara ein prominentes Paar trifft".

Herzogin Meghan kehrt ins Schauspielfach zurück

Markle hatte vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry durch ihre Rolle in der Anwalt-Serie "Suits" Bekanntheit erlangt. Seit sieben Jahren hat sie jedoch nicht mehr als Schauspielerin gearbeitet und in der Vergangenheit angedeutet, den Beruf aufgeben zu wollen. Sie war jedoch in mehreren Dokumentarfilmen des US-Streaminganbieters Netflix über sich selbst zu sehen.

Ein Insider hatte der britischen Sun über Meghans Schauspiel-Comeback zuvor verraten, dass der Herzog seine Frau voll und ganz unterstützt. Er wünsche sich, dass Meghan "macht, was ihr Freude bereitet", so die namentlich nicht genannte Quelle gegenüber dem britischen Blatt.

Ob sich Meghan künftig auch nach größeren Rollen umsehen wird, ist bisher ungewiss.

"Meghan tastet sich damit vorsichtig wieder heran und schaut, wie es ihr gefällt, wieder am Set zu sein", stellte ein Insider gegenüber der Sun klar.