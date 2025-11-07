Andrew bei nächstem Treffen mit Beatrice und Eugenie vor heiklem Problem

Die Zeit als royaler Trittbrettfahrer ist nun endgültig vorbei: König Charles III. jüngerer Bruder Andrew muss sich aufgrund seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht nur von seinen Herzogs- und Prinzen-Titeln verabschieden. Berichten zufolge werden er und seine Ex-Frau Sarah Ferguson auch aus der Royal Lodge in Windsor ausziehen.

Der ehemalige Duke of York wird künftig nur noch als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. Was ihn gegenüber seinen beiden Töchtern Beatrice und Eugenie in eine ungewohnte Situation bringt.

Adels-Experte: Andrew muss vor Töchtern knicksen

Prinz Harrys und Prinz Williams Cousinen werden beide weiterhin den Titel Prinzessin tragen, der ihnen seit ihrer Geburt zusteht.

Sie sind zwar offiziell keine arbeitenden Royals, dennoch sind die Geschwister bei königlichen Veranstaltungen gerngesehene Gäste und sollen auch in Zukunft ihre Positionen nicht verlieren.