Neuer Look: Experte über Fürstin Charlènes "subtiles Lifting"
Trug sie ihre Haare einst charakteristisch kurz, fällt bereits seit einiger Zeit auf, dass sich die Fürstin Charlène ihr Haar wachsen lässt. Selbstbewusst präsentiert sich die zweifache Mutter immer öfter mit Hochsteckfrisuren im Stil von Alberts verstorbener Mutter Grace Kelly.
Fürstin Charlène ehrte junge Trikot-Designer
Auch bei ihrem jüngsten Auftritt entschied sich die Ehefrau von Fürst Albert II. abermals, ihre Haare elegant hochzustecken. Die Fürstin ehrte am 5. November die Gewinner des Designwettbewerbs für das offizielle Trikot der monegassischen U16-Rugby-Siebener-Nationalmannschaft.
Als sie das Collège Charles III in Monaco besuchte, um den Schülern zu gratulieren, die das Gewinner-Trikot entworfen hatten, präsentierte sich die 47-Jährige in einer schwarzen Hose und einem grauen, karierten Blazer.
Ihre aschblonden Haare trug die ehemalige Profischwimmerin zu einem eleganten Dutt hochgesteckt.
Zu sehen hier:
Das britische Hello!-Magazin ist überzeugt davon, dass Charlènes jüngster Stilwandel beweise, dass sie sich endgültig von ihrem extrem kurzen Haar verabschiedet - und befragte einen bekannten Stylisten zum neuen Look der Fürstin.
Jason Collier, ein Londoner Hairstylist mit über 20 Jahren Erfahrung, zeigte sich begeistert von der Frisur, welche Alberts Ehefrau am Dienstag zur Schau stellte.
Raffinierter Ballett-Dutt mit Lifting-Effekt
"Der Ballett-Dutt, den Fürstin Charlène trägt, ist ein Meisterwerk an Präzision und Eleganz", zitiert Hello! den Stylisten. "Er wirkt lässig, ohne streng zu sein, und verleiht ihm so eine zeitlose, königliche Ausstrahlung."
Was die Frisur besonders mache, sei "die fließende Silhouette am Oberkopf, kombiniert mit einer sanft geschwungenen Drehung im Nacken."
"Er ist elegant, feminin und makellos ausgeführt. Schlichte Eleganz in ihrer schönsten Form", schwärmte Collier von Charlènes Hochsteck-Frisur.
Dessen nicht genug. Die Art, wie die Fürstin ihre Haare neuerdings trägt, würde ihre natürliche Gesichtsstruktur schmeichelhaft betonen.
"Indem das Haar streng aus dem Gesicht frisiert wird, öffnet es die Gesichtszüge auf wunderschöne Weise", erklärt der Experte. Die Frisur hätte auf diese Weise den Effekt eines "subtilen Liftings".
"Es ist die perfekte Hochsteckfrisur für formelle Anlässe, den roten Teppich oder alles, was raffinierte Eleganz erfordert", lautet das Fazit des Stylisten.
