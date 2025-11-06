Neuer Look: Experte über Fürstin Charlènes "subtiles Lifting"

Trug sie ihre Haare einst charakteristisch kurz, fällt bereits seit einiger Zeit auf, dass sich die Fürstin Charlène ihr Haar wachsen lässt. Selbstbewusst präsentiert sich die zweifache Mutter immer öfter mit Hochsteckfrisuren im Stil von Alberts verstorbener Mutter Grace Kelly.

Fürstin Charlène ehrte junge Trikot-Designer

Auch bei ihrem jüngsten Auftritt entschied sich die Ehefrau von Fürst Albert II. abermals, ihre Haare elegant hochzustecken. Die Fürstin ehrte am 5. November die Gewinner des Designwettbewerbs für das offizielle Trikot der monegassischen U16-Rugby-Siebener-Nationalmannschaft.

Als sie das Collège Charles III in Monaco besuchte, um den Schülern zu gratulieren, die das Gewinner-Trikot entworfen hatten, präsentierte sich die 47-Jährige in einer schwarzen Hose und einem grauen, karierten Blazer.

Ihre aschblonden Haare trug die ehemalige Profischwimmerin zu einem eleganten Dutt hochgesteckt.

Zu sehen hier: