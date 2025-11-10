Während die britischen Royals am Wochenende in London den Remembrance Day zelebrierten und den Gefallenen der Weltkriege gedachten, wurden Prinz Harry und Herzogin Meghan am Samstag bei gleich zwei Events an einem Abend im Doppelpack gesichtet - darunter auch bei Kris Jenners Geburtstagsparty. Meghan für Kleiderwahl ausgelacht: Dresscode nicht erfüllt? Die Mutter von Kim Kardashian ist am 5. November 70 Jahre alt geworden. In der Mega-Villa von Amazon-Milliardär Jeff Bezos in Beverly Hills ließ sich die "Momagerin" laut TMZ von auserwählten VIPs feiern. Die Party fand unter dem Motto 007 statt - laut Page Six eine Anspielung auf die Zahl 70. Die Gäste hielten sich bei der James-Bond-Motto-Party an einen exklusiven Black-Tie-Dresscode. Männer erschienen in Smokings. Die Damen in noblen Kleidern.

Meghan wählte für den Anlass einen eher schlichten Look. Sie präsentierte sich in einem schwarzen Wickelrock und trug dazu ein schwarzes Oberteil mit langen Ärmeln und Rollkragen. Laut express.co.uk soll ihr Outfit trotz seiner Einfachheit in Summe 3.000 Pfund (ca. 3.416 Euro) gekostet haben. In selbigem Ensemble zeigte sich die Herzogin von Sussex etwas später auch bei der "Baby2Baby"-Gala im Pacific Design Center in West Hollywood. Hier wurde ihre Freundin Serena Williams mit dem Giving Tree Award für ihr Engagement für Kinder und Mütter geehrt.

Im Internet zeigte man sich von Meghans Outfitwahl für die beiden exklusiven Anlässe jedoch nicht gerade begeistert. Ganz schön gemein wurde darüber abgelästert, dass die Herzogin mit ihrem Wickelrock-Look nicht Dresscodes der hochkarätigen Events entsprach. Vor allem stieß man sich daran, dass Meghan zwei unterschiedliche Schwarz-Töne trug. Hier einige der bösesten Kommentare, welche die zweifache Mama auf X und Instagram abbekam: "Ein Rollkragenpullover mit Rock – und die Farben sind nicht einmal im gleichen Schwarzton. Eine seltsame Wahl für einen festlichen Anlass."

" Ich hasse es, wenn Schwarz nicht zusammenpasst. Der schwarze Rock und das schwarze Oberteil – ein totaler Reinfall für eine Bond-Party."

"Das Einzige, was mich stört, sind die unterschiedlichen Schwarztöne (Oberteil und Rock). Es fällt nicht immer auf, aber wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr übersehen."

"Ich bin ehrlich gesagt entsetzt."