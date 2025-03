Herzogin Meghan macht Waffeln - und es wird zum Kriminalfall

Krimi um Meghans Waffel-Video

Instagram-User zeigten sich überzeugt, dass Meghan nur vorgetäuscht habe, zum St. Patrick’s Day selbstgemachte Waffeln für ihre Kinder zu backen, nachdem sie Videos gepostet hatte, in denen sie besagtes Frühstück zubereitet. Die Herzogin von Sussex zeigte sich in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story dabei, wie sie in einer Schüssel grün gefärbten Teig bearbeitet und die Mischung anschließend in ein Waffeleisen gießt.