Prinz Harry äußert sich über seinen Haarausfall

In seiner Autobiographie „Reserve“ spottete er noch über die „erschreckende Kahlheit“ seines Bruders William (42), nun ist Prinz Harry (41) selbst von einem Problem betroffen, mit dem viele Männer (und auch manche Frauen) zu kämpfen haben: Haarausfall. In den vergangenen Jahren wurde Harrys Haupthaar immer schütterer, wie nicht mehr zu übersehen ist. Viele internationale Medien berichteten – oftmals nicht ohne Häme – über Harrys schwindende Haarpracht, auch sein Ex-Friseur Sam McKnight lästerte vergangenes Jahr auf Instagram. Nun äußerte sich einmal mehr Harry selbst dazu.

Harry: „Versuche, nicht hinzusehen“ Anstatt sich vom gesellschaftlichen Druck oder vermeintlichen Schönheitsidealen beeinflussen zu lassen, hat Harry eine pragmatische Einstellung entwickelt. Im Podcast „Joe Marler Will See You Now“ teilte er seine Gedanken und eine humorvolle Strategie im Umgang mit seinem sich verändernden Äußeren. „Oben passiert eigentlich nichts“, erklärte Harry mit einem Lächeln, als er auf seine Pflegeroutine angesprochen wurde. Er schilderte, dass er vor allem seinen Bart alle fünf bis sechs Tage trimmt, um gepflegt auszusehen. Was das Haupthaar betrifft, verfolgt er einen minimalistischen Ansatz: „Ich lasse mir die Haare schneiden, ansonsten versuche ich, nicht hinzusehen, was passiert.“ Von aufwendigen kosmetischen Lösungen wie Haartransplantationen scheint er Abstand zu nehmen. Man könnte Harrys Umgang mit seinem Haarausfall Verdrängung nennen – oder auch Akzeptanz und Selbstliebe. Auch ansonsten zeigte sich Harry im Interview gut gelaunt und schlagfertig, wie der Trailer auf Instagram zeigt: