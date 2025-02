In seiner Autobiographie "Reserve" spottete er noch über die "erschreckende Kahlheit" seines Bruders William (42), nun ist Prinz Harry (40) selbst von einem Problem betroffen, mit dem viele Männer (und auch so manche Frauen) zu kämpfen haben: Haarausfall. In den vergangenen Jahren wurde Harrys Haupthaar immer schütterer, zuletzt war der Haarausfall bei den Invictus Games nicht mehr zu übersehen - und prompt berichteten auch diverse internationale Medien darüber.

Wäre er selbst im Alter von Harry, so McKnight weiter, würde er sich für eine Haartransplantation entscheiden. Diese würde heutzutage viel natürlicher aussehen als noch vor einigen Jahren – und in Kalifornien, wo Harry bekanntlich lebt, würde es die besten Profis für diesen Eingriff geben. Die Nachricht schließt McKnight mit den Worten "mit Liebe, einem Augenzwinkern und einem Lächeln" ab.

"Es ist soweit, Harry!", beginnt McKnight seinen langen Instagram-Post. Der Friseur, der selbst seit dem 30. Lebensjahr Glatzenträger ist, erinnert sich an die üppige und volle Haarpracht der beiden Prinzenbrüder, doch das sei lange her, schreibt er und hat sofort einen Experten-Tipp für Harry parat: "Es ist noch nicht alles verloren, denn ein guter Kurzhaarschnitt beim Friseur (wie ihn dein großer Bruder vor kurzem bekommen hat) würde dieses hübsche Gesicht um Jahre jünger aussehen lassen."

"Wie ein Geographielehrer der 1950er"

Harrys sich verabschiedende Haare scheinen den Strafriseur, zu dessen Kunden unter anderem Naomi Campbell, Madonna, Lady Gaga und einst auch Prinzessin Diana selbst zähl(t)en, allerdings so sehr zu beschäftigen, dass er sogar in der britischen Zeitung The Telegraph einen Essay darüber schrieb.

Auch hier rät er dem Prinzen zu einer Haartransplantation, findet jedoch schärfere Worte als in seinem Instagram-Beitrag. So würde Harry aktuell wie ein "Geographielehrer der 1950er Jahre" aussehen. Dass sich Harry trotz fortschreitendem Haarausfall immer noch nicht zu einer Transplantation entscheiden hat, kann er nicht nachvollziehen, so McKnight. "Ich wünschte, jemand würde ihn dazu überreden. Ich bin überrascht, dass seine Frau das noch nicht getan hat. Er ist in L.A., das ist der beste Ort für eine Haartransplantation."

Und weiter, etwas versöhnlicher: Er "hat so viel abgenommen, er sieht richtig fit aus, er ist im besten Alter – bring es in Ordnung, Kumpel" Dann gibt McKnight sogar zu: "Das macht mich schon seit Jahren wahnsinnig!"