Haakon über Skandal um Mette-Marits Sohn Marius: "Anspruchsvolle Situation"

Am 4. August war der 27-jährige Marius in Oslo wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen worden. In einer schriftlichen Stellungnahme hatte Høiby damals eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben.

"Manchmal ist das Leben einfach sehr schwer"

Seitdem wurden die Vorwürfe gegen Høiby unter anderem um Misshandlung in engen Beziehungen mit zwei weiteren Frauen ausgeweitet. Dies streitet der 27-Jährige ab. Die Polizei ermittelt weiter zu den Vorwürfen. Haakons Stiefsohn gehört zwar zur Königsfamilie, ist aber kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.

König Harald V. (87) hatte kürzlich von einem schwierigen Jahr für die königliche Familie gesprochen. In seiner Rede bei einem Bankett für die norwegischen Parlamentarier Ende Oktober auf dem Osloer Schloss sagte Harald: "Manchmal ist das Leben einfach sehr schwer, das kann jeder erleben, auch unsere Familie."

König Harald ging in seiner Rede nicht direkt auf den Skandal um Høiby ein, sagte aber: "Das Königshaus ist ein Team, das gut zusammenarbeitet. Außerdem sind wir eine Familie - mit den Freuden und Herausforderungen, die, wie wir alle wissen, dazugehören können." Der Monarch kam auch auf seine Erkrankung während einer Urlaubsreise in Malaysia Anfang des Jahres zu sprechen. Er wurde dort in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Rückflug in die Heimat wurde ihm ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt.

"Wir sind dankbar für all die Wärme und die Umsicht, die uns in diesem besonderen und anspruchsvollen Jahr entgegengebracht wurden", sagte Harald in seiner Rede bei dem jährlichen Festessen, das das Königshaus für die Mitglieder des norwegischen Stortinget organisiert.