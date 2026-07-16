Fußball-WM: Prinz William nach Englands Aus „so stolz auf euch“

Der britische Thronfolger Prinz William hat sich nach der 1:2-Niederlage Englands im WM-Halbfinale gegen Argentinien mit aufmunternden Sätzen an die Fußball-Nationalmannschaft gewandt. „Extrem enttäuscht. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch“, schrieb der 44-Jährige auf der Plattform X. William ist seit 2006 auch Präsident des englischen Fußballverbandes.