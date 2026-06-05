Ex-Prinz Andrew mit mysteriösem rot-blauem Fleck im Gesicht gesichtet

Ungenannten Insider-Quellen zufolge vermietete Andrew die Nebengebäude an Angestellte. Demnach habe er damit keinen Gewinn erzielen, sondern den Erhalt der Gebäude sicherstellen wollen. Belege dafür wurden den Berichten zufolge jedoch nicht vorgelegt.

Der tief gefallene Ex-Prinz Andrew macht erneut negative Schlagzeilen in Großbritannien. Wie ein Bericht des britischen Rechnungshofs National Audit Office (NAO) offenbarte, wohnte der Bruder von König Charles III. nicht nur jahrelang mietfrei in dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge in Windsor - und erzielte zudem Einnahmen aus der Untervermietung von Nebengebäuden.

Mysteriöser Bluterguss im Gesicht

Andrew musste kürzlich in ein vergleichsweise bescheidenes Gebäude auf dem Gelände des royalen Landsitzes Sandringham umziehen, nachdem er im Zuge des Missbrauchsskandals um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein in Verruf geraten war. Ausgerechnet an seinem Geburtstag wurde er festgenommen wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt - Andrew war jahrelang als Handelsbeauftragter der britischen Regierung um die Welt gereist.

In der Nähe seines aktuellen Wohnsitzes wurde Andrew zuletzt mit einem mysteriösen rot-blauen Fleck im Gesicht gesichtet. Britische Medien zitierten ungenannte Quellen, wonach der Bluterguss (hier zu sehen) kein Anlass zur Sorge sei. Genauere Informationen gab es allerdings nicht.

Im Sog des Epstein-Skandals

Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. hatte zuvor auch alle Titel und Ämter verloren. Grund dafür war seine jahrelange Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein. Der inzwischen verstorbene US-Multimillionär betrieb einen Missbrauchsring, dem unter anderem viele Minderjährige zum Opfer fielen.