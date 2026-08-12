Ex-Palastchefkoch: Die einzige Sache, die König Charles kontrollieren kann

Er wisse, wie wichtig die Herkunft seiner Zutaten ist, schreibt Koch Visen Anenden auf seiner Website. Zudem habe er enge Beziehungen zu britischen Bio- und ethisch handelnden Erzeugern aufgebaut. Seine Einstellung dürfte Anenden auch geholfen haben, in der Vergangenheit bei König Charles und Königin Camilla zu kochen und als Head Chef das kulinarische Team im Palast zu leiten.

Der Monarch machte schon als Prinz Schlagzeilen durch sein Engagement in Sachen Umwelt. Diverse Staatsbesuche nutzte er, um für den Umweltschutz zu mobilisieren. „Der Klimawandel ist zweifellos die größte Herausforderung unserer Zeit“, sagte Charles schon 2009, als er den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Berlin entgegennahm.

Ex-Palastchefkoch: Charles ist ein bescheidener Esser

Der König sei „äußerst interessiert daran, was er isst“ und „ein echter Feinschmecker“, verriet Anenden im Gespräch mit dem Magazin Marie Claire. „Er legt großen Wert auf saisonale Zutaten, und alles stammt vom Anwesen“, so der frühere Palastmitarbeiter. Je nachdem, in welcher Residenz sich die Royals gerade aufhalten, gebe es unterschiedliche Speisen auf dem Menüplan. Auf den Teller komme, „was man aus dem Garten beziehen kann“, so Anenden. Richtig zuschlagen würden Charles und Camilla trotz großem Angebot nie. „Das Besondere an den Royals ist, dass sie nicht viel essen“, meint der Ex-Palastkoch. „Es waren immer kleine Portionen. Es waren niemals üppige, voll beladene Teller, niemals.“ Anenden vermutet: „Das kann mit Selbstkontrolle zu tun haben. Menschen wie König Charles haben die Kontrolle über das Essen, und das ist der einzige Aspekt ihres Lebens, den sie kontrollieren können.“