Adelsexpertin: Belastung für „menschliche“ Kate durch speziellen Umstand erhöht

Prinzessin Kate steht als perfekte Kandidatin für den Posten der Königin längst bereit. Catherine Middleton, so ihr Mädchenname, stellt ihr Leben ganz in den Dienst der „Firma“, wie die königliche Familie genannt wird.

„Erwartung, perfekt zu sein, erhöht die Belastung“

Die britisch-amerikanische Autorin Catherine Mayer („Charles III. - mit dem Herzen eines Königs“, „Divide and Rule: Royal Women and Their Battles“) analysiert Kates Umgang mit ihrer prominenten Rolle. Im Interview mit Marie Claire sagt sie: „Sie ist auch nur ein Mensch, und die Erwartung, perfekt zu sein, erhöht die Belastung, die sie als eine der berühmtesten Frauen der Welt ohnehin schon trägt.“ Und: „Und diese genaue Beobachtung ist für Frauen im Königshaus noch schlimmer, weil es ihre Aufgabe ist, sichtbar zu sein.“ Die Monarchie könne nur durch Heirat und Nachkommen gesichert werden, so Mayer. „Das scheint ein stärkeres Interesse an ihrem Liebesleben und ihrem Körper zu legitimieren (...).“

Prinzessin Kate gehört mittlerweile zu den beliebtesten Royals in Großbritannien. Auch zur verstorbenen Königin Elizabeth soll sie ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben. Die Queen hat 2019 der begeisterten Fotografin Kate sogar die Schirmherrschaft für die Royal Photographic Society übertragen, die sie selbst 67 Jahre innehatte. Das wurde als besonderes Zeichen der Wertschätzung wahrgenommen.

15 Jahre verheiratet

Im Mai hatte Prinz William in einem Radio-Interview in liebevoller Weise von Kate geschwärmt. „Sie ist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau“, sagte er in einer Frühstückssendung des britischen Senders „Heart Radio“. „Unsere Familie könnte ohne sie buchstäblich nicht zurechtkommen“, schwärmte William. Das Thronfolgerpaar gab sich im April 2011 in der Westminster Abbey das Ja-Wort und feierte damit heuer den 15. Hochzeitstag.